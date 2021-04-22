Высадка ив в честь юбилея «Комсомолки» в прошлом году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Высадка ив в честь юбилея «Комсомолки» в прошлом году – это не просто проходная акция. Для самой редакции и Ботанического сада – это нечто большее, а именно – запуск благоустройства новой Набережной.

Высадка ив в честь юбилея «Комсомолки» в прошлом году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Высадка ив в честь юбилея «Комсомолки» в прошлом году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Разумеется, что сотрудники Ботсада сами в силах высадить новые деревья (это они делают регулярно) и благоустраивать будь то набережную, будь то сквер. Но дело в другом. Намного приятнее, когда сами горожане прикладывают к этому руку. Таков и был наш посыл, когда в прошлом году обратились с предложением к директору Ботанического сада Светлане Приходько.

В Ботаническом саду расцвели ивы, высаженные в честь 95-летия «Комсомолки» Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Полностью одобряю вашу инициативу! – поддержала нашу идею Светлана Анатольевна и согласилась с тем, чтобы проект приобрел долгосрочную перспективу. – Растения будут высажены пейзажными группами - маленькие и большие деревья, декоративные растения. Так что у горожан будет еще один островок отдыха.

Высадка ив в честь юбилея «Комсомолки» в прошлом году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

После высадки ив мы обратились к дончанам с призывом присоединиться к начатому. Многие отозвались и проявили желание высадить неподалеку от ив другие композиции растений, приурочив это к знаковым датам своих предприятий и организаций. Дело пошло. С приходом весны такие высадки стартовали.

.«Комсомолка» обращается к горожанам и организациям с призывом присоединиться к благоустройству Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В начале апреля студенты Донецкого национально-технического университета высадили в Ботсаду саженцы ив, сосен и можжевельников в честь столетия университета.

Также в «Комсомолку» обратился донецкий кузнец Виктор Михалев. Заслуженный мастер культуры Донецкой Народной Республики сообщил о готовности поучаствовать в благоустройстве новой Набережной.

.«Комсомолка» обращается к горожанам и организациям с призывом присоединиться к благоустройству Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

P.S.«Комсомолка» обращается к горожанам и организациям с призывом присоединиться к благоустройству и совместными усилиями сотворить еще одно любимое место для отдыха. Это можно сделать не только высадив деревья, а и установив лавочки и даже скульптуры. Именно зоны отдыха сейчас в приоритете. Такой вклад можно приурочить к важному для вас событию или знаковой дате, установив на месте памятную табличку.Обращайтесь с предложениями в администрацию Ботанического сада - donetsk-sad@mail.ru или в редакцию «Комсомольской правды»- kpdonetsk@yandex.ru.

Природа заставляет улыбнуться!

В день высадки ив в пруду учились плавать только вылупившиеся утята. Да и сейчас, прогуливаясь вдоль водоема, можно полюбоваться на уток.

Прогуливаясь вдоль водоема, можно полюбоваться на уток Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

И не только утки могут порадовать посетителей. То и дело появится белочка, с пушистым хвостом, которая иной раз не убегает, а кушает прямо с рук. Еще у детей вызывают восторг бабочки невероятно красивой окраски разных цветов и птички, поселившиеся в гуще деревьев.

Справка

Коллекция ив в Донецком ботаническом саду создавалась с конца 60-х годов прошлого столетия. После расчистки территории проводилось поэтапное насыщение участка растениями местной и мировой флоры. В 70-х – начале 80-х годов вдоль береговой линии были высажены ивы, клены, робинии, дубы, боярышники, ольха, тополя и сирень.

В Ботаническом саду расцвели ивы, высаженные в честь 95-летия «Комсомолки» Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Ботаническом саду расцвели ивы, высаженные в честь 95-летия «Комсомолки» Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Поскольку ивы были высажены более полувека назад, растения постарели, многие выпали и находятся в аварийном состоянии, поэтому сейчас актуально проведение их замены. Высадка коллекции видов и сортов ив планируется вдоль береговой линии в Северном массиве. Растения будут высажены пейзажными группами.

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