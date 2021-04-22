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Политика22 апреля 2021 19:52

В Донбассе грабители сломали на рынке палец 82-летней старушке, когда отнимали сумку с едой

Ограбление произошло в подконтрольном Украине Краматорске
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Краматорске даже полицейские с собаками не могут остановить грабежи на рынках. Фото: НПУ

В Краматорске даже полицейские с собаками не могут остановить грабежи на рынках. Фото: НПУ

На подконтрольной Киеву территории Донбасса могут покалечить и даже убить за еду – настолько обнищало население. Местные власти даже не скрывают проблему. Начальник краматорской полиции Василий Поштак 20 апреля рассказал о резонансных преступлениях на совещании в исполкоме Краматорского горсовета.

Так, утром на Крытом рынке была ограблена 82-летняя старушка. Преступники отобрали у нее сумку с продуктами и 200 гривен (около 550 рублей), при этом сломав палец. В другом случае мужчина умер от тяжких телесных повреждений. Целью грабителей были буханка хлеба и палка колбасы.

Злоумышленников задержали. Но это не решает первопричину поступков, когда люди готовы убить за еду. Главный полицейский города признал, что подобного рода преступность формируется экономической и социальной ситуацией.

Кстати, на подконтрольной Киеву территории Краматорск считается областным центром. Столица края…

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