Как СБУ вербует бывших силовиков из республик Донбасса

Руслан Макарец был осужден на 13 лет колонии строгого режима за госизмену. Фото МГБ ДНР

8 апреля 2021 года бывший военнослужащий Народной милиции ДНР 37-летний житель Горловки Руслан Макарец был осужден на 13 лет колонии строгого режима. Приговор вынес Верховный Суд ДНР, который признал горловчанина виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 320 УК ДНР «Государственная измена». Руслан стал заложником украинской программы «Вернись домой» («Тебя ждут дома»). Подробности этого дела рассказали в пресс-службе МГБ ДНР.

ИЗМЕННИКУ ПРЕДЛОЖИЛИ ЕЩЕ РАЗ ПРЕДАТЬ

Макарец с февраля 2017 года по май 2018-го служил водителем в инженерно-саперной роте одной из воинских частей Народной милиции ДНР. Через три месяца после увольнения из армии горловчанин поехал в подконтрольный Украине Артемовск (в незалежной переименован в Бахмут). Спустя время Руслана задержали полицейские.

На допросе Макарец «сдал» все, что знал - и про роту с бригадой, и про командиров с сослуживцами. Из полиции бывшего военного передали в СБУ. Там Макарец стал участником программы «Вернись домой». Он рассчитывал, что благодаря этой разрекламированной программе, после «чистосердечного признания» избежит наказания и сможет преспокойно жить в незалежной. Но у сотрудников украинской спецслужбы были на этот счет другие планы.

Изменнику предложили еще раз предать – вернуться в ДНР для сбора интересующей СБУ информации. Какими аргументами воздействовали, точно неизвестно. Может, били, может только попугали украинской тюрьмой или неприятностями для родственников. Руслан дал согласие на еще один для него роковой шаг.

Впрочем, поработать на Украину Макарец не успел – в марте 2019 года при прохождении пункта пропуска под Горловкой его задержали сотрудники военной контрразведки МГБ ДНР.

«НАЖИВКИ» СПЕЦСЛУЖБ

Случай с Русланом, к сожалению, типичный. Для тех, кто повелся на лживые обещания Киева о гарантиях свободы в обмен на отказ от своих убеждений. По факту же участник программы «Вернись домой» попадает в жернова СБУ. Вербовка может быть и мягкой, когда человек сразу дает согласие. Но если включает «задний ход», то методы воздействия становятся более жестокими.

Такие листовки разбрасывают украинские спецслужбы на территории ДНР. Фото МГБ ДНР

Распространенный прием – в заложниках могут оказаться родственники, которые проживают на территории Украины. Расчет простой – человек не только согласится сотрудничать, но и потом не сдастся властям ДНР или ЛНР, опасаясь за судьбу и здоровье близких ему людей. Кстати, через родственников сотрудники СБУ также выманивают защитников республик на украинскую территорию.

Другой способ поиска «участников программы» - знакомства в социальных сетях. Нередко за понравившимся человеку парнем или девушкой оказывается фейковый персонаж спецслужб.

Третий – якобы случайная встреча в сети с давним знакомым, который уже вернулся в незалежную и счастлив. Или живет там.

ТРИ ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ ЗА… ЛИПОВУЮ АМНИСТИЮ

На эту «наживку» попался Сергей Герасименко из ЛНР. В сентябре 2015 года он поступил на службу в МВД. Сначала работал водителем в патрульно-постовой службе, а потом - в госавтоинспекции Стаханова. Через два года Сергей был уволен.

- Долго нигде не мог устроиться на работу, - впоследствии рассказал Герасименко. - В феврале 2018 года мне позвонил знакомый и предложил работу водителя в Харькове. Я сказал, что не могу туда выехать – служил в МВД ЛНР. Тогда он сообщил, что его знакомый из СБУ Антон может решить проблему.

Сергей Герасименко принял решение о явке с повинной в МГБ ЛНР. Фото: МГБ ЛНР

В Харькове Антон предложил Сергею воспользоваться программой «Тебя ждут дома», чтобы избежать уголовного преследования. Свои услуги СБУшник оценил в… три тысячи долларов. Но после передачи денег за «амнистию» сотрудники спецслужбы принудили Герасименко подписать соглашение о негласном сотрудничестве. Присвоили псевдоним «Свояк» и дали задание собирать сведения, которые составляют государственную тайну.

Поняв, какие последствия могут быть от такой «сделки», Сергей принял решение о явке с повинной в МГБ. Благо, что в ЛНР и ДНР есть положения в Уголовных кодексах об освобождении от ответственности в случае своевременного сообщения о привлечении к сотрудничеству иностранными спецслужбами.

Думается, эти две истории – достаточно поучительны для тех, кто может соблазниться идеей «вернуться домой» на Украину. На самом деле их ничего хорошего не ожидает. Если человек окажется разговорчивым, как Макарец, и выдаст известные ему сведения об армии республик, то после вербовки его отправят назад. А в ДНР и ЛНР предателя рано или поздно задержат органы госбезопасности и осудят на длительный срок. Отказ же от работы на СБУ чреват пытками и тюремным заключением на Украине.

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