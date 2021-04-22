В Донецке выпустили почтовый блок в честь полумиллионного паспорта РФ, выданного в Донбассе

Во время церемонии спецгашения Елена Снежко, Денис Пушилин и Андрей Козенко Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня, 22 апреля, по случаю получения 500 тысячами жителей ДНР и ЛНР российского гражданства введены в обращение почтовый блок «Полумиллионный паспорт» и конверты первого дня. Специальное гашение прошло в Донецке на международном форуме «Единство русских: защита прав и свобод».

В церемонии участвовали Глава ДНР Денис Пушилин, депутат Госдумы Андрей Козенко, руководитель Миграционной службы ДНР Руслан Ополоник и генеральный директор «Почты Донбасса» Елена Снежко.

- Хочу выразить благодарность всем, кто принимал участие и способствовал достижению такой большой цифры – 500 тысяч граждан РФ. Мы двигаемся дальше, — сказал Пушилин.

На марках размещены рисунки поэта Владимира Маяковского. Фото: АГ ДНР

Почтовый блок состоит из трех марок. На марках размещены рисунки поэта Владимира Маяковского, изображающие кузнеца с молотом в руке и наковальней и красноармеца, а также обложка паспорта РФ. Тираж блока составил 1050 экземпляров, а его цена – 148 рублей. На блоке размещены надписи: «Дубликат драгоценного груза. Читайте, завидуйте, я – гражданин», «Совместный выпуск ДНР-ЛНР».

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