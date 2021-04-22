В Донецке депутат Госдумы России сообщил, как еще могут упростить получение российского гражданства

Андрей Козенко (слева) стал одним из инициаторов изменений в законах РФ о гражданстве Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В России могут облегчить процедуру приобретения российского гражданства в упрощенном порядке для носителей русского языка. Об этом сегодня на международном форуме «Единство русских: защита прав и свобод» в Донецке заявил депутат Государственной Думы Андрей Козенко.

Одной из правовых мер по поддержке русского населения Украины, по словам депутата, должно стать и совершенствование российского законодательства. В частности, принятие законопроекта, который готовится к внесению в Госдуму по инициативе Андрея Козенко и сенатора от Крыма Сергея Цекова. Речь идет об упрощении процедуры получения статуса носителя русского языка, который в свою очередь дает правовое основание приобретения российского гражданства в упрощенном порядке.

- Такую возможность предлагается дать всем гражданам Украины по желанию, без наличия каких-либо формальных оснований и без прохождения собеседований, – уточнил депутат Госдумы.

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