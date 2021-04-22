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Политика22 апреля 2021 16:23

Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко выступил на форуме в ДНР

Он заявил, что новая Гуманитарная программа, презентованная сегодня, будет играть важную роль
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Андрей Козенко подчеркнул важную роль Гуманитарной программы

Андрей Козенко подчеркнул важную роль Гуманитарной программы

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жители Крыма и Донбасса должны помочь жителям Украины с формированием там мощного пророссийского движения. Об этом сегодня на международном форуме «Единство русских: защита прав и свобод» в Донецке заявил депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко.

- Только так мы сможем помочь тем, кому закрывают рот и заламывают руки, только так мы сможем прекратить разрастание нацистской русофобской заразы не только внутри Украины, но и за ее пределами, — отметил депутат.

Основным направлением этой работы должна стать защита фундаментальных прав соотечественников на Украине и поддержка по укреплению позиций пророссийских организаций в органах власти.

- Важную роль будет играть Гуманитарная программа, в результате чего именно Донбасс становится движущей силой развития и продвижения Русского мира, — сказал Козенко.

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