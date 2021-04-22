Денис Мирошниченко: Украине не нужны люди, которые живут в Донбассе

Председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко. Фото: ЛИЦ

Донбасс является примером борьбы за свободу для всех русских жителей Украины. Об этом на форуме «Единство русских: защита прав и свобод» в Донецке заявил председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко.

- Донбасс уже показал, что благодаря той борьбе и неподчинению государственному перевороту, который произошел в Киеве, здесь свобода: свобода мысли, свобода для русского языка отстаивать свою идентичность, - заявил Мирошниченко.

Он отметил, что жители Луганской и Донецкой Народных Республик, пережившие обстрелы ВСУ, никогда не вернутся на Украину ни морально, ни территориально, поэтому Донбасс – это не Украина, Донбасс – это Россия.

- Украине не нужны люди, которые живут в Донбассе, Украине нужны территории. И даже если теоретически в каких-то сказках мы можем представить, что Донбасс вернется в Украину, я так скажу: можно вернуть территорию, а не людей, - подчеркнул руководитель парламента ЛНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин: Мы решительно настроены защищать права и интересы русских, проживающих на Украине

Глава ДНР выступил на форуме в Донецке (подробнее)