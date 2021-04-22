Денис Пушилин заявил о готовности защищать права и интересы русских на Украине

Денис Пушилин объявил на форуме о разработке программы поддержки русскоязычного населения Украины Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Донбасс готов защищать права и интересы русскоязычных граждан в украинских регионах. Об этом сегодня на открытии международного форума «Единство русских: защита прав и свобод» в Донецке заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Особая роль на форуме отведена вопросам укрепления единого русского национального культурного пространства и его основ – русского языка, культуры, истории, — сказал Пушилин.

Он отметил, что на подконтрольной Киеву территории уничтожается все русское, уничтожается память о великом подвиге советского народа в борьбе с фашизмом, в ранг героев возведены те, кто убивал русский народ.

- Донбасс защищает от украинской агрессии свою землю, дома, семьи – и весь Русский мир. Хочу твердо заявить: мы решительно настроены защищать права и интересы русских, проживающих на оставшейся части Украины, — подчеркнул Глава ДНР.

С этой целью разработана Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины, которая будет представлена в ходе форума.

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