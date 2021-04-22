Из-за аварий в ДНР три города остались без воды

Коммунальщики ведут работы по восстановлению порывов. Фото: КП «Вода Донбасса»
Сегодня, 22 апреля, подача питьевой воды сокращена или приостановлена в ряде городов ДНР из-за порывов на сетях. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики.
В Иловайске из-за порыва остановлен водовод, обеспечивающий город водой. В Новоазовском районе также из-за порыва водовода частично остался без водоснабжения районный центр (1500 абонентов). В Торезе возможно сокращение водоснабжения наполовину из-за аварийных работ на магистральном водоводе.
В Минстрое отметили, что ремонтные работы планируется выполнить в течение дня на всех объектах.
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