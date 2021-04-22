На пожаре в частном доме в Макеевке погиб 56-летний мужчина

Огонь с сухой растительности может перекинуться на жилые дома и постройки. Фото МЧС ДНР

21 апреля в переулке Асафьева в Кировском районе Макеевки произошел пожар в частном домовладении, в результате которого погиб мужчина 1965 года рождения. Об этом сегодня сообщили в МЧС ДНР.

Также отмечается, что огнем уничтожены личные вещи на площади 5 квадратных метров. Для тушения пожара от МЧС ДНР привлекались 2 спецмашины и 5 человек.

Всего за минувшие сутки сотрудники МЧС ДНР ликвидировали 16 пожаров, из них 5 — возгорание сухой растительности. В Донецке – 3, в Макеевке – 2, в Горловке – 2, в Енакиево – 2, в Снежном – 1, в Амвросиевке – 1.

В МЧС напоминают жителям об опасных последствиях пала сухой растительности. Огонь может перекинуться на жилые дома и постройки.

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