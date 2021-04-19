В Горловке после обстрела ВСУ обесточены ЛЭП и поврежден жилой дом

ВСУ снова открыли огонь по жилому сектору
Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Утром территория ДНР подверглась массированному минометному обстрелу со стороны украинских войск. Под удар противника попали окраины Донецка и Горловки, по которым были выпущены порядка 30 мин за час. В результате на севере Горловки повреждения получил один из жилых домов - осколками боеприпасов там повреждены окна и хозяйственные постройки. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- По уточненным данным, в результате обстрела зафиксировано повреждение жилого дома в поселке Комарова по улице Ермоловой, 40. Повреждены хозяйственные постройки и остекление, - рассказали в СЦКК.
Кроме того, сообщается, что в горловском поселке Ртутный жители остались без света.
- В результате обстрела были отключены 8 трансформаторных подстанций, - проинформировали в представительстве Республики.
Киев игнорирует все запросы, поступившие от представителей ДНР в СЦКК в отношении соблюдения режима тишины в Донбассе. Фото: штаб «ООС»
Напомним, что территорию ДНР украинская армия обстреляла за сутки семь раз. Киев проигнорировал все запросы, поступившие от СЦКК в отношении соблюдения режима тишины в Донбассе.
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