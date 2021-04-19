Натовских инструкторов в Донбасс могли перебросить вертолетом Ми-24

Иностранных инструкторов наняли для обучения украинских военных диверсиям и минированию. Фото: штаб «ООС»

Зарубежных инструкторов для обучения военнослужащих ВСУ в зону так называемой операции объединенных сил могли доставить по воздуху. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он уточнил, что сейчас источники оборонного ведомства Республики собирают всю информацию о целях прибытия вертолета Ми-24 на позиции украинской оперативно-тактической группировки «Север».

- Не исключаем, что данный факт связан с доставкой в зону «ООС» зарубежных инструкторов, которые прибыли для обучения военнослужащих ВСУ диверсионно-разведывательным действиям и минно-взрывному делу, - рассказал Филипоненко.

Пресс-офицер добавил, что факт полета воздушного судна был зафиксирован также наблюдателями ОБСЕ в их отчете.

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