В пятницу на один день откроют гуманитарный коридор под Донецком

Через КПВВ «Еленовка» людей пропускают в понедельник и пятницу Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Власти ДНР в пятницу, 23 апреля, разрешат пропуск жителей через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» под Донецком. Он будет открыт с 9.00 до 16.30 по московскому времени.

В Межведомственном оперативном штабе по предупреждению коронавируса сообщили, что для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение оперативного штаба.

Жители, которые едут в ДНР, заполняют бланк-согласие на направление в больницу для обследования на COVID-19. Или по желанию прямо на КПВВ проходят платное тестирование. Его стоимость 1750 рублей. Если результат отрицательный, то человек подписывает согласие на самоизоляцию в домашних условиях.

Напомним, что пункт пересечения «Еленовка» работает два раза в неделю. В минувший понедельник КПВВ в обе стороны пересекли 287 человек и 44 автомобиля.

Тем временем, тысячи жителей ДНР вынуждены ездить на Украину через территорию России.

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