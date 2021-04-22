Украинская армия за сутки пять раз обстреляла города и поселки ДНР

По Горловке было выпущено 9 мин. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Подразделения ВСУ пять раз обстреляли территорию ДНР за прошедшие сутки. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Под огнем оказались районы поселков шахты 6/7, имени Гагарина и Железная Балка на горловском направлении, а также Крутая Балка и Старомихайловка – на донецком.

Противник применил противотанковый ракетный комплекс, вооружение БМП и БТР, минометы калибром 82 и 120 мм, гранатометы различных видов и стрелковое оружие.

Тем временем, все попытки ДНР задействовать координационный механизм для оперативного прекращения огня были проигнорированы украинской стороной в СЦКК.

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