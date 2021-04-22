Украинские военные обстреляли из гранатометов поселок Донецкий и село Калиново-Борщеватое

Украинские военные стреляли из гранатометов и пулеметов. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Киевские силовики два раза за сутки нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелам подверглись районы поселка Донецкий и села Калиново-Борщеватое. Огонь велся из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Тем временем, двое военнослужащих ВСУ, не имеющих навыков инженерной разведки, погибли при подрыве на неустановленном взрывном устройстве при разминировании местности в районе поселка Троицкое. Послал неопытных солдат на гибель командир 10-го отдельного мотопехотного батальона 59-й бригады ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

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