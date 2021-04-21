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Политика21 апреля 2021 22:13

Глава ЛНР Леонид Пасечник: «Зеленский не имеет никакого морального права назначать в нашем доме встречи»

Руководитель государства предупредил украинские власти, чем может обернуться эскалация конфликта против региона, где живет уже больше полумиллиона граждан России
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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По словам Леонида Пасечника, российский паспорт - не просто документ, а еще подтверждение, что России не бросает Донбасс. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

По словам Леонида Пасечника, российский паспорт - не просто документ, а еще подтверждение, что России не бросает Донбасс. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Более полумиллиона жителей Донбасса стали гражданами Российской Федерации. По мнению Главы ЛНР Леонида Пасечника, это очередное доказательно того, что жители Республики сделали свой выбор в пользу России.

Паспорт России для нас – это не просто документ, а еще одно подтверждение того, что Россия нас не бросает. Этим выбором наш народ демонстрирует, что неофашизм, который стал основной базой сегодняшней государственности киевского режима, категорически для нас неприемлем, — отметил Глава ЛНР.

Паспорт гражданина РФ получили больше полмиллиона жителей Донбасса

Фото: Артем КИЛЬКИН

Отдельно Леонид Пасечник в своем обращении поблагодарил ведомства, которые приложили максимум усилий в процессе выдачи паспортов жителям Донбасса. Именно их титаническая работа помогла воплотить в жизнь желание людей стать гражданами России.

Также без внимания Главы ЛНР не осталось недавнее заявление украинского президента о желании встретиться с Владимиром Путиным в Донбассе. По мнению Леонида Ивановича, у Владимира Зеленского нет на это «никакого морального права».

— Вы бессовестно называете Донбасс своим, зная, что украинскую землю вы уже продали. Прежде чем снова наставить на нас оружие, подумайте, чем это для вас обернется. Русские своих не бросают! — заключил Пасечник.

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