В Донецке стартует международный форум «Единство русских: защита прав и свобод»

В работе форума примет участие Глава ДНР Денис Пушилин. Фото: АГ Главы ДНР

Сегодня, 22 апреля, в Донецке стартует двухдневный международный форум «Единство русских: защита прав и свобод». Мероприятие начнется в 12 часов в Центре славянской культуры. Об этом сообщили в администрации Главы ДНР.

В работе форума примут участие Глава ДНР Денис Пушилин, политики, историки, культурологи, юристы, преподаватели вузов, общественные деятели и представители молодежи ДНР, ЛНР и Российской Федерации.

Будет обсуждаться положение русских и русскоговорящих на Украине, нарушения их гражданских, политических прав и свобод.

На форуме представят Гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины. А также разработают практические рекомендации по защите русских на Украине.

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