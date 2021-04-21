Погода в Донецке на 22 апреля: Небо в этот день будет ясным недолго

22 апреля перед выходом на улицу нужно не забыть прихватить с собой зонт Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Донецке на 22 апреля не будет сильно отличатся от предыдущих дней. Все также будет солнечно в первой половине дня, а уже днем на небе появятся облака. По прогнозам синоптиков, ожидаются осадки. Мелкий дождь пойдет в середине дня, но уже ближе к вечеру прекратятся.

Температурный фон 22 апреля составит +6…+13 градусов тепла. В середине дня температура воздуха может подняться до +16 градусов тепла. Это, пожалуй, самая высокая отметка на этой неделе.

Ветер в этот день будет умеренный. Скорость воздушных потоков в среднем составит 3 – 7 метров в секунду. Дуть будет в южном и юго-западном направлениях. Атмосферное давление 749 – 751 миллиметров ртутного столбца.

Народный прогноз погоды. 22 апреля почитается память святого мученика Вадима. В старину с этого дня начинался выгон скота в поле. У крестьян даже была традиция на 22 апреля – обходить родники и ключи, одновременно приговаривая – «Подземная водица отмыкаем тебе пути внешние». Также наши предки заметили, если к этому дню еще не установилась стабильная теплая погода, то можно ожидать сухого лета.

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