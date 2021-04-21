Как проходит обучение первых призывников в ЛНР

Призывники находятся на территории учебного центра Народной милиции ЛНР около недели. Фото: пресс-служба НМ ЛНР

Уже около недели первые призывники Луганской Народной Республики находятся в учебном центре Народной милиции ЛНР. Их обучение проводится согласно утвержденному расписанию, в которое входят строевая подготовка, лекции, занятия с оружием и т.д.

Будни новобранца в рядах Народной Республики начинается с утреннего построения и сверки личного состава. После этого призывники отправляются на занятия по строевой подготовке. Под контролем куратора они выполняют строевые приемы на месте и в движении как одиночно, так и в составе подразделения.

Как проходит обучение первых призывников ЛНР. Фото: пресс-служба НМ ЛНР

Пожалуй, данной дисциплине на данный момент уделяется больше всего времени. Связано это с тем, что военнослужащие будут участвовать в шествии Парада Победы в Луганске, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как проходит обучение первых призывников ЛНР. Фото: пресс-служба НМ ЛНР

Кроме того, с новобранцами проводятся занятия по требованиям безопасности при выполнении упражнений учебных стрельб и правилам обращения с оружием. Сначала им доверили разборку-сборку пистолета Макарова.

Как проходит обучение первых призывников ЛНР. Фото: пресс-служба НМ ЛНР

В Народной милиции ЛНР уверены, что «лучший опыт – практический», поэтому на обед будущие военнослужащие также шагают строем и с песней. В столовой тарелки пустеют на удивление быстро, ведь в течение дня было потрачено много сил.

Как проходит обучение первых призывников ЛНР. Фото: пресс-служба НМ ЛНР

Во второй половине дня у новобранцев могут быть лекции или культурно-досуговые мероприятия. Им рассказывают об истории создания, боевом опыте подразделений ЛНР В 2014 – 2015 годах и героях Отечества.

Как проходит обучение первых призывников ЛНР. Фото: пресс-служба НМ ЛНР

На территории учебного центра Народной милиции ЛНР также есть бассейн. Если еще остались силы, то у желающих есть возможность поплавать. Однако перед этим нужно пройти обязательный медицинский осмотр.

Как проходит обучение первых призывников ЛНР. Фото: пресс-служба НМ ЛНР

За этот небольшой промежуток времени многие призывники ощутили на себе не только тягости военной жизни, но также радость от воссоединения с родными и знакомыми. К концу первой недели на службе ко многим приехали родственники. С ними новобранцы могли увидеться и провести время в местном парке.

Как проходит обучение первых призывников ЛНР. Фото: пресс-служба НМ ЛНР

Напомним, что в начале апреля в ЛНР завершился первый военный призыв. В Народную милицию набрали желающих пройти программу обучения военно-учетным специальностям. Почти из четырех тысяч желающих попасть в ряды Народной милиции было зачислено только двести человек.

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