Под обстрели ВСУ погибли два бойца ДНР

Защитники Республики погибли под украинским обстрелом. Фото: пресс-центр штаба ВСУ

Официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин сообщил, что в ходе обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины погибли два защитника Республика. Об этом представитель оборонного ведомства сообщил на брифинге 21 апреля.

— С прискорбием сообщаем, что в результате обстрелов украинских боевиков ДВА защитника нашей Республики погибли. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих, — отметил Басурин.

Напомним, что за прошедшие сутки ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР больше 50 боеприпасов. Под обстрелами оказались поселки шахт им. Гагарина, Трудовская и Ленинское.

Представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня пытались установить «тишину» с помощью координационного механизма. Однако украинская сторона в СЦКК проигнорировала все обращения.

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