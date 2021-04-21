Майские праздники в ДНР 2021: Сколько будет выходных и рабочих дней

Традиционно на майские праздники в центре Донецка будут проводиться массовые мероприятия Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Майские праздники уже не за горами. Традиционно на важные даты в этом месяце выделяют некалендарные выходные. На официальном сайте Донецкой Народной Республики рассказали, как в правительстве распредели количество выходных и рабочих дней.

— Нерабочими днями в мае 2021 года считаются: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 число, остальные выходные дни (суббота и воскресенье) – 15 16, 22-23, 29, 30 остаются выходными без изменений и переносов, — говорится в сообщении.

Таким образом, почти половину мая жители Республики будут отдыхать. На 31 календарный день приходится 14 выходных и 17 рабочих дней.

Напомним, что согласно указу Главы ДНР Праздник весны и труда (1 мая), День Победы (9 мая) и День Донецкой Народной Республики (11 мая) считаются праздничными днями и отмечаются ежегодно. Также к нерабочим дням относится главный христианский праздник Пасха. В 2021 году ее будут отмечать 2 мая.

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