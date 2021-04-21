Коронавирус в ДНР, последние новости на 21 апреля 2021 года: В Республике готовятся к проведению массовых праздничных мероприятий

В ДНР готовятся к проведению массовых мероприятий на День Победы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшие сутки прирост больных коронавирусной инфекцией в ДНР составил 184 пациента. При этом 667 пациентов были сняты с учета с полным выздоровлением, а 14 – скончались. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

— За 20 апреля проведено 537 исследований, из них выявлено 149 случаев заболевания (27,7%) и у 35 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ДНР было официально зарегистрировано 31 821 случай заражения, из них на стационарном и амбулаторном лечении находятся 4094 пациента, выписаны 25 300 человек, летальных случаев 2427. Кроме того, по результатам проведенных исследований с помощью экспресс-теста было выявлено 1219 пациентов, ранее переболевшие COVID-19.

Тем временем Глава государства Денис Пушилин заявил, что в ДНР готовятся к проведению массовых праздничных мероприятий – военный парад, акция «Бессмертный полк», автопробег «Великой Победы» и многое другое.

Министерство здравоохранения ДНР в очередной раз напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций. Жителям Республики советуют не пренебрегать социальной дистанцией и масочным режимом в местах массового скопления людей.

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