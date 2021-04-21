Автомобили гумконвоя Красного Креста прибыли в ЛНР

В состав груза входят медицинские препараты, оборудование и материалы для ремонта домов. Фото: МИД ЛНР

Автомобили гуманитарного конвоя Международного Комитета Красного Креста (МККК) прибыли в Луганскую Народную Республику через пункт пропуска у Счастья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел ЛНР.

— Прибыли 12 автомобилей гуманитарного конвоя МККК. В состав груза входят медицинские препараты и оборудование, а также строительные материалы, предназначенные для ремонта домов, повреждённых в ходе боевых действий, — говорится в сообщении.

В дипломатическом ведомстве отметили, что гуманитарная помощь жителям Донбасса от МККК во многом доступна благодаря взносам, которые делает Российская Федерация.

Отметим, что конвой зашел на территорию Республики через пункт пропуска «Луганск-Счастье». Однако он по-прежнему остается закрытым для гражданских из-за отказа украинской стороны согласовывать параметры одновременного открытия двух новых КПП на линии разграничения.

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