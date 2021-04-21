В ДНР медики диагностировали COVID-19 еще у 184 человек

За прошедшие сутки 667 пациентов сняли с учета с полным выздоровлением от COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО

За прошедшие сутки прирост больных коронавирусной инфекцией в ДНР составил 184 пациента. При этом 667 пациентов были сняты с учета с полным выздоровлением, а 14 – скончались. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

— За 20 апреля проведено 537 исследований, из них выявлено 149 случаев заболевания (27,7%) и у 35 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ДНР было официально зарегистрировано 31 821 случай заражения, из них на стационарном и амбулаторном лечении находятся 4094 пациента, выписаны 25 300 человек, летальных случаев 2427. Кроме того, по результатам проведенных исследований с помощью экспресс-теста было выявлено 1219 пациентов, ранее переболевшие COVID-19.

Также в Минздраве добавили, что в Республике продолжают фиксировать прирост больных пневмониями. На данный момент 1285 пациентов с таким диагнозом находятся на лечении, из них 573 на кислородной поддержке.

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