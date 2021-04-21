В ЛНР на лечение от COVID-19 поступили еще шесть пациентов

В ЛНР продолжается вакцинация населения от COVID-19
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Луганской Народной Республике медики за прошедшие сутки поставили диагноз «коронавирус» еще шести пациентам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Кроме того, за этот отчетный период выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом на коронавирус еще 40 человек, а летальных случаев зарегистрировано два.
Таким образом, с начала пандемии в ЛНР всего было 4 208 случаев заражения COVID-19, из них на госпитализации находится 324 пациентов, 3 504 – побороли болезнь, летальных исходов – 380.
Напомним, что с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели в стране режим повышенной готовности и обязали граждан соблюдать противоэпидемиологические меры. Кроме масочного режима и соблюдения социальной дистанции ограничения коснулись режима работы госорганов, предприятий, учреждений и транспорта.
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