В ЛНР на лечение от COVID-19 поступили еще шесть пациентов

В ЛНР продолжается вакцинация населения от COVID-19 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Луганской Народной Республике медики за прошедшие сутки поставили диагноз «коронавирус» еще шести пациентам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Кроме того, за этот отчетный период выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом на коронавирус еще 40 человек, а летальных случаев зарегистрировано два.

Таким образом, с начала пандемии в ЛНР всего было 4 208 случаев заражения COVID-19, из них на госпитализации находится 324 пациентов, 3 504 – побороли болезнь, летальных исходов – 380.

Напомним, что с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели в стране режим повышенной готовности и обязали граждан соблюдать противоэпидемиологические меры. Кроме масочного режима и соблюдения социальной дистанции ограничения коснулись режима работы госорганов, предприятий, учреждений и транспорта.

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