Глава ЛНР поддержал идею установить на государственном уровне в Республике День волонтера

Леонид Пасечник поддержал идею волонтеров. Фото: ЛИЦ/Марина Сулименко

На встрече Главы Луганской Народной Республики с волонтерами ЛНР был поднят вопрос установления праздника Дня волонтера.

- Леонид Иванович, можно вас попросить на государственном уровне сделать 5 декабря праздник День волонтера? – спросил у руководителя государства участник акции «Рука помощи» Денис Гавриленко.

- Давайте сделаем, я не возражаю, - поддержал идею волонтера Глава ЛНР. - Ваша работа очень важна и актуальна, и она очень необходима тем людям, которые в ней нуждаются. Речь идет о тех людях, которые ограничены в передвижении, лица пожилого возраста, дети инвалиды и матери, и эти ниши можно искать, искать и искать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День Победы в ЛНР 2021: Ветеранам выплатят единоразовую помощь

О начале выплат единоразовой помощи ко Дню Победы в ЛНР 2021 сообщили в Минтруда Республик (подробности)