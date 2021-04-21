ВСУ открыли огонь по ДНР на всех направлениях

Под обстрелом вновь оказались многострадальные поселки Донецка и Горловки Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вооруженные формирования Украины в прошедшие сутки открывали огонь по территории ДНР на всех направлениях. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), Донецк (пос. ш-ты Трудовская), Ленинское, — говорится в сообщении.

Во вчерашних обстрелах боевики ВСУ использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметра, а также гранатометы РПГ и АГС. Всего противником было выпущено 53 боеприпаса. Жертв среди мирного населения и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано.

Уточняется, что в течение дня представители ДНР в СЦКК пытались задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины. Однако все запросы были проигнорированы украинской стороной.

Тем временем стало известно, что ВСУ увеличили интенсивность обстрелов территории ЛНР. За прошедшие сутки ВСУ сделали больше 50 выстрелов из гранатометов. В результате поврежден жилой дом.

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