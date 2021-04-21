Армия Украины увеличила интенсивность обстрелов ЛНР

В результате обстрела поврежден дом в Золотом-5 (архивное фото КП) Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вооруженные формирования Украины в Донбассе за прошедшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения в ЛНР. Об этом сообщили в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрелам подверглись районы поселков Донецкий, Молодежное, а также Золотого-5. В последнем населенном пункте в результате обстрелы был поврежден дом.

— По предварительным данным в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВФ Украины поврежден жилой дом в н.п. Золотое-5 (Михайловка), — говорится в сообщении.

Уточняется, что огонь велся из гранатометов разного типа – станковый противотанковый гранатомет СПГ-9, автоматический станковый гранатомет АГС-17 и ручной противотанковый гранатомет РПГ-7. Всего было сделано 55 выстрелов. Кроме того, противник использовал стрелковое и крупнокалиберное оружие.

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