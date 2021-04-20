Майские праздники в ЛНР 2021: Сколько будет выходных

В мае жители Республики отметят Праздник весны и труда, Пасху, День Победы и День Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве труда и социальной политики Луганской Народной Республики выходные в ЛНР на майские праздники 2021.

- В этом году Праздник весны и труда приходится на субботу 1 мая, а праздник Пасхи на воскресенье 2 мая. С учетом Трудового кодекса ЛНР выходные дни субботы и воскресенья, совпавшие с нерабочими праздничными днями, переносятся соответственно на понедельник 3 мая и вторник 4 мая. Отдых продлится четыре дня подряд - с 1 по 4 мая включительно, - рассказали в ведомстве.

Таким же образом выходные дни распределятся на День Победы – понедельник 10 мая – будет нерабочим.

- 11 мая будет рабочим днем. В связи с празднованием Дня Республики 12 мая жителей ждет еще один выходной, - сказали в Минтруда. – однако 30 апреля и 11 мая являются рабочими предпраздничными днями, поэтому их продолжительность сокращается на один час.

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