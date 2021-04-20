Украина отклонила предложение Республик о взаимодействии на уровне СЦКК в действующем составе Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ходе сегодняшней видеоконференции подгруппы по безопасности украинская сторона отклонила от предложения Донецкой и Луганской Народных Республики о взаимодействии на уровне Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом заявил официальный представитель ДНР в подгруппе Алексей Никоноров.

- Вместо того, чтобы предпринимать конкретные действия, брать на себя ответственность за безопасность гражданского населения, украинская сторона пошла по пути отрицания, - сказал он.

Никоноров отметил, что представители Киева пытаются навязать обязанности по верификации Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ

- Киев «буквально диктовал» свои условия, несмотря на слова координатора о том, что согласно мандату, поручения Миссии могут давать только 57 стран-участниц, - отметил официальный представитель ДНР в подгруппе Алексей Никоноров.

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