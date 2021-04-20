Пострадавшие от украинской агрессии жители ДНР направили в ЕСПЧ больше пяти тысяч материалов

На фото разрушенная украинской армией школа в поселке Никишино Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Председатель общественной организации «Справедливая защита» Виталий Галахов сообщил, что с 2015 года в адрес Европейского суда по правам человека было направлено больше пяти с половиной тысяч материалов от пострадавших в результате украинской агрессии жителей ДНР.

В адрес Международного уголовного суда, на сегодняшний момент, направлено 2 600 материалов от пострадавших, – сказал Галахов.

Кроме этого, председатель «Справедливой защиты» рассказал, что общественная организация провела внепроцессуальных расследований. Устанавливались виновные в обстрелах, в результате которых погибли и получили ранения мирные жители.

- Расследование проведено по инцидентам, произошедшим в период с 2014 по 2017 годы, - говорит Виталий Галахов. - В их числе обстрелы Донецка, Макеевки, Горловки, Снежного, Зугрэса, Иловайска и Харцызска.

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