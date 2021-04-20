Нужно ли жителям ДНР и ЛНР при въезде в Россию сдавать тест на коронавирус

Жители Республик могут не сдавать тест на ковид. Фото: real-vin.com

Жители Донецкой и Луганской Народных Республик могут не сдавать тест на коронавирусную инфекцию при въезде в Российскую Федерацию. Об этом говорится в документе Роспотребнадзора.

- Положения указанных распоряжений Правительства Российской Федерации не применяются в отношении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, при наличии паспорта гражданина Российской Федерации и граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, - сказано в тексте документа.

Напомним, что с 15 апреля в России начали действовать новые ограничения. Отныне тест на коронавирусную инфекцию нужно сдавать не только прибывшим в РФ воздушным транспортом, а и наземным. Однако распоряжение не распространяется на жителей ДНР и ЛНР.

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