Коронавирус в ДНР выявили еще у 232 жителей

За сутки ковидную инфекцию побороли 342 человека Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Еще у 232 жителей выявлен коронавирус в ДНР. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- За 19 апреля проведено 611 исследований, из них выявлен 171 случай заболевания и у 61 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в Минздраве Республики.

Отмечается, что за сутки ковидную инфекцию побороли 342 человека.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 31 637 жителей. Из этого числа 24 633 человека вылечились. Зарегистрировано 2413 летальных случаев. Лечение продолжает 4591 пациент.

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