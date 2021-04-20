Лечение от коронавируса в ЛНР продолжают 360 человек

За все время коронавирус в ЛНР был диагностирован у 4202 жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что новых случаев заражения коронавирусом в ЛНР не было выявлено.

- Всего по состоянию на 09.00 20 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 4202, - говорится в сообщении ведомства.

В Здравоохранительном ведомстве ЛНР отметили, что за сутки зарегистрировано три летальных случая.

- Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 378 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, - сказали в Минздраве.

Полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на Covid-19 3464 человека. С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 378 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Богатырь нашего времени: Самые необычные рекорды силача Дмитрия Халаджи, поднявшего 152-килограммовый камень мизинцем

19 апреля день рождения донбасского богатыря Дмитрия Халаджи (подробности)