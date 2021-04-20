ВСУ шесть раз за сутки открывали огонь по ДНР

ВСУ не прекращают стрелять по республикам Донбасса. Фото: Штаб ООС

За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования шесть раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Под обстрел попали населенные пункты Республики на донецком и горловском направлениях.

- Под огнем украинской армии на горловском направлении оказался район поселка шахты имени Гагарина, а на донецком - окрестности «Вольво-центра», сел Спартак и Яковлевка, поселка Александровка, - сказали в СЦКК.

По данным представительства, киевские силовики выпустили по территории ДНР 61 боеприпас.

- Противник применял минометы калибром 82 и 120 миллиметров, гранатометы различных видов, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберные пулеметы, - сообщили в представительстве Республики в СЦКК.

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