19 апреля КПВВ «Еленовка» на линии разграничения в Донбассе пересекли 187 человек

Почти 190 человек пересекли гумкоридор Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В понедельник, 19 апреля, на один день был открыт гуманитарный коридор на линии разграничения в Донбассе. Работал контрольно-пропускной пункт «Еленовка», который расположен югу от Донецка.

По данным министерства по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики КПВВ пересекли 187 человек.

- С 9.00 до 17.00 19 апреля 2021 года функционировал на въезд и выезд ППТК «Еленовка». На территорию Республики запущено 16 транспортных средств и 64 человек, на территорию Украины выпущено 28 транспортных средств и 123 человека, - рассказали в МЧС ДНР.

Контрольно-пропускной пункт на линии разграничения в Донецкой Народной Республики «Еленовка» работает два раза в неделю – в понедельник и пятницу. Для въезда на территорию ДНР необходимо иметь разрешение Межведомственного штаба, а для выезда – прописку на территории Украины.

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