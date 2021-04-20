Обстрелы Донецка 16 и 17 апреля в ДНР квалифицировали, как теракт

За совершение террористического акта виновным грозит 20 лет лишения свободы. Фото: штаб «ООС»

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовные дела в отношении украинских силовиков, открывших огонь по Донецку 16 и 17 апреля. Им объявлено подозрение по статье «Террористический акт». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- Следственное управление расследует два уголовных дела в отношении командира 28-ой отдельной механизированной бригады ВСУ Максима Марченко, а также подчиненных ему военнослужащих по факту совершения ими террористического акта по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 229 УК ДНР, - рассказали там.

Напомним, что 16 апреля военнослужащие украинской бригады обстреляли поселок Старомихайловку Кировского района столицы, где осколками от снарядов был поврежден частный автомобиль Ford Mondeo. Днем позже от мин ВСУ пострадало уже другое авто - Chevrolet Aveo - припаркованное в поселке Александровка Петровского района Донецка.

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