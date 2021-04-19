В ДНР задержали бывшего военного за сотрудничество с СБУ

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Горловки приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за сотрудничество со Службой безопасности Украины. Об этом сообщили в Министерстве государственной безопасности ДНР.

Как уточняется, фигурант дела ранее служил водителем в инженерно-саперной роте одной из частей Народной милиции Республики. После выехал на Украину, где был завербован противником.

- Указанный гражданин передал украинским спецслужбам персональные данные военных, информацию о дислокации инженерно-саперной роты, количестве и наименовании военной техники, а также координаты места расположения штаба бригады воинской части, где служил раньше, - рассказали в МГБ.

В марте 2019 года горловчанин вернулся в Республику, где его и задержали сотрудники контрразведки. Ему предъявили обвинение по статье 320 УК ДНР «Государственная измена» и вынесли суровый приговор.

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