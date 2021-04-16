Шесть лет как был убит Олесь Бузина: Донецк почтил память писателя

Акция памяти Олеся Бузины стала уже традицией в Донецке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Сегодня исполняется шесть лет, как в столице Украины, среди белого дня, был убит историк, писатель, журналист и истинный сын Украины - Олесь Бузина. Он одним из первых понял, что его страна неизлечимо больна, но пытался достучаться к ней. Не уехал в Россию, чтобы отсидеться и переждать смутные времена. Нет, сознательно остался в самом центре одержимой страны, пожалуй, став тем, кто вполне мог повести за собой людей и спасти от войны.

Взгляд Олеся устремлен на один из самых красивых храмов Донецка Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Господа народные избранники, вы ищите сейчас в своих айфонах и планшетах спасительное решение. Прислушайтесь к тому, что я скажу. Крупнейшие города юго-востока Украины вчера восстали против нового режима, как три месяца назад Галичина – против старого. Не повторяйте ошибок Януковича. Воздержитесь от военного варианта. Его результатом станет гражданская война и ваше полное БАНКРОТСТВО. Срочно проводите федерализацию СВЕРХУ, чтобы она не перешла в сепаратизм, отменив вас СНИЗУ. Вернитесь к парламентской республике. Пусть перегруженная полномочиями должность президента перестанет быть вечным соблазном для очередного черного передела собственности. На ваших глазах президентское самодержавие превратило в политический труп Януковича. Но этот живой труп обладает юридическим правом именовать себя президентом. Не дайте мертвецу увлечь за собой нашу страну. Отбросьте любые химеры – националистические, коммунистические, либеральные или имперские. И Западу, и Востоку найдется место в новой федеральной Украине, - призывал Олесь «запутавшихся хохлят», как он с нежностью называл своих соотечественников.

Донецк помнит Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Этого ему не простили, война была необходима и уже прописана в сценарии Киева. Прошло шесть лет, убийцы писателя до сих пор на свободе. Это все, что нужно знать для понимания процессов, в которых погрязла постмайданная Украина. Мать Олеся, Валентина Павловна, сегодня обратилась ко всем, кому дорога память об ее сыне:

- Хочу обратиться ко всем тем, кто помнит Олеся Бузину, кто ценит его талант. 16 апреля трагическая дата… день его гибели. Тяжело об этом говорить. Тяжело об этом даже думать, что Олеся нет среди нас, что его нет на планете Земля. Прошу всех вас помянуть его в этот день добрым словом. Храни вас, Господь!

Сложно представить ту боль, которую все эти шесть лет носит в своем сердце пожилая женщина.

А в центре Донецка, по инициативе общественного движения «Молодая Республика», были возложены цветы к портрету писателя, изображенном на одном из высотных домов. Акция эта проходит ежегодно в годовщину гибели писателя.

Организатором акции стала "Молодая Республика". Портрет Олеся тоже принадлежит их инициативе. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Смерть Олеся Бузины – стала потрясением для всего русского мира. При этом он был настоящим патриотом Украины, который видел ее будущее в союзе с Россией, - сказал руководитель организации Кирилл Макаров. - Его убийство стало концом честной журналистики на территории Украины.

Были зажжены лампадки, сказаны какие-то подобающие случаю слова, а сверху на все это взирал Олесь. Впрочем, лучшей и живой памятью о писателе, было бы изучение огромного литературного наследия, которое он нам оставил. Там есть, о чем задуматься и чему поучиться всем нам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это подлое убийство»: Руководитель Представительства ДНР в СЦКК дал комментарий по поводу гибели 57-летнего мирного жителя Донецка

Руслан Якубов отметил, что ситуация на линии соприкосновения накаляется с каждым днем (подробнее)