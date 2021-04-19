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Общество19 апреля 2021 12:07

Медики ДНР примкнули к Российской ассоциации медицинских сестер

Индивидуальные членские билеты организации получили 107 младших специалистов Республики
Ирина ДМИТРИЕВА
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Сегодня организация насчитывает более 150 тысяч человек из 43 регионов России

Сегодня организация насчитывает более 150 тысяч человек из 43 регионов России

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ряды Российской ассоциации медицинских сестер пополнили профильные специалисты из Донецкой Народной Республики. Индивидуальные членские билеты организации получили в апреле 107 человек. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на Республиканский центр здоровья (РЦЗ).

Документы, подтверждающие членство, передали начальнику РЦЗ Татьяне Ежиковой на заседании координационного совета организации в Санкт-Петербурге.

- На сегодняшний день членами Российской ассоциации медсестер являются 250 младших специалистов с медобразованием в ДНР, - уточняется в сообщении.

Всего же организация насчитывает более 150 тысяч человек из 43 регионов России - это медсестры, фельдшеры, лаборанты, акушеры и все те, кто заинтересован в развитии сестринского дела.

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