Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 152 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 152 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

- За последние сутки в ДНР проведено 238 исследований, из них выявлено 90 случаев заболевания, и у 62 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, за это же время от коронавируса в ДНР умерли 11 человек. Кроме того, по результатам 87 экспресс-тестов за сутки определены 39 человек, которые ранее перенесли вирус.

За все время коронавирус в ДНР выявили у 31 405 пациентов. Лечение продолжают 4714, выписан - 24 291, умерли 2400 человек.

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