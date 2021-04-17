Денис Пушилин в Звездном городке участвовал в торжествах по случаю 100-летнего юбилея Георгия Берегового

Денис Пушилин ознакомился с музеем Центра подготовки космонавтов. Фото: denis-pushilin.ru

Глава ДНР Денис Пушилин принял участие в торжествах по случаю 100-летнего юбилея космонавта Георгия Берегового, которые прошли 17 апреля в Звездном городке. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя государства.

У дома № 2, где жили Юрий Гагарин, Георгий Береговой и другие покорители космоса, прошел телемост «Московская область – Енакиево». Жители Енакиево, которые собрались в музее имени Георгия Берегового, смогли пообщаться с известными космонавтами и задать интересующие вопросы.

У дома № 2, где жили Юрий Гагарин, Георгий Береговой и другие покорители космоса. Фото: denis-pushilin.ru

Денис Пушилин принял участие в торжественном собрании в Доме космонавтов.

- Георгий Тимофеевич Береговой - человек со стальным духом и характером. Он прославил Донбасс и на своем примере показал, что такое настоящий, крепкий, боевой донбасский характер и какой несгибаемой волей обладают наши люди. Даже в числе отважных советских космонавтов он выделялся особым мужеством и стойкостью, – поделился Глава ДНР с журналистами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сын советского космонавта Георгия Берегового - Виктор: Память об отце хранится - это вызывает у меня чувство гордости

В Енакиево отметили 100-летие со дня рождения дважды Героя СССР, летчика-космонавта Георгия Берегового (подробнее)