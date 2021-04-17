На передовой в Донбассе появились иностранные военные специалисты

В Донбасс приехали военные без знаков различия, говорящие на иностранном языке. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Иностранцы в военной форме без знаков различия появились в подконтрольных Киеву Марьинке и Покровском. Об этом сегодня сообщили в Управлениях Народной милиции ДНР и ЛНР.

На полигон в районе села Покровское Артемовского (переименован в Бахмутский) района прибыли зарубежные инструкторы для обучения военнослужащих 40-й артбригады ВСУ способам огневого поражения и взаимодействия с подразделениями РЭБ (радиоэлектронной борьбы), ПВО (противовоздушной обороны) в системе разведывательно-огневого контура по стандартам НАТО.

На занятиях присутствовали инструкторы США, дислоцирующиеся на Яворовском полигоне во Львовской области. Доставляли их скрытно на транспорте белого цвета с символикой представительства Украины в СЦКК.

Тем временем, жители Марьинки под Донецком обратили внимание на прибывших на грузовом автомобиле с символикой СЦКК Украины хорошо экипированных военнослужащих без знаков различия, говорящих на иностранном языке.

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