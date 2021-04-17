Погода в Донецке: 18 апреля будет облачно и до 14 градусов тепла

В Донецке будет выглядывать солнышко из-за облаков Фото: Юрий СОБОЛЕВ

18 апреля в Донецке и Донецкой Народной Республике будет облачно с прояснениями. Температура воздуха утром +5…+7 градусов. Днем – до 14 градусов тепла. Вечером +9…+10 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть скоростью от 2 до 5 м/с.

Православная церковь в этот день почитает Феодула, чтеца и преподобную Феодору Солунскую. В народном календаре – Федул-ветреник, Федора-ветреница. Считалось, что именно с этого дня начинают дуть теплые весенние ветры, устанавливаются теплые дни, которые могут перемежаться с непогодой и дождями. Люди старались полностью проветрить жилье. В народе считалось, если день теплый и безветренный, а ночью становится прохладно – жди устойчивой хорошей погоды.

По прогнозам синоптиков 19 апреля ожидается дождь. Температура воздуха существенно не изменится по сравнению с воскресеньем.

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