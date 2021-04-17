В ДНР начался ремонт республиканских автомобильных дорог

На трассе Донецк – Новоазовск – Седово уже отремонтировали более двух километров. Фото: vk.com/donmintrans

В ДНР с первых чисел апреля стартовал ремонт автодорог республиканского и местного значения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта.

В первую очередь восстанавливают дорожное покрытие на важных автотрассах, ведущих к пунктам пропуска и к Азовскому морю. На дороге Донецк – Новоазовск – Седово в Старобешевском районе собираются отремонтировать два участка общей протяженностью 9,3 км. Также идут работы на дорогах Мануйловка – Дмитровка и Снежное – Мариновка (на Куйбышево) в Шахтерском районе, общей протяженностью более 17 км.

Всего в 2021 году Министерством транспорта запланирован текущий ремонт участков автодорог общей протяженностью 76,5 км, расположенных в Шахтерском, Артемовском, Ясиноватском, Волновахском, Старобешевском, Амвросиевском, Тельмановском и Новоазовском районах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР проходит второй общереспубликанский субботник

В Республике собираются высадить 3 тысячи деревьев и кустарников и около 10 тысяч цветов (подробнее)