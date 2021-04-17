В ДНР проходит второй общереспубликанский субботник

На первом субботнике жители очистили от мусора более 5 миллионов квадратных метров придомовых территорий. Фото: minstroy-dnr.ru

Сегодня, 17 апреля, десятки тысяч жителей Донецка и других городов и поселков вышли на второй общереспубликанский субботник. О планах рассказал министр строительства и ЖКХ Сергей Наумец.

- Жители продолжат уборку улиц, скверов, придомовых территорий, остановок и других общественных мест. Если позволит погода, планируется высадить свыше 3 тысяч деревьев и кустарников и порядка 9,5 тысяч цветов, засеять более тысячи квадратных метров газонов, — сказал министр.

Также Наумец напомнил, что в республике проходит акция «Чистый город начинается с тебя». Участники субботника могут сделать фотографию и разместить ее на страницах соцсетей с хештегом #ЧИСТОДНР.

Напомним, первый общереспубликанский субботник прошел 3 апреля. В нем приняли участие свыше 72 тысяч жителей. В городах и районах было высажено около 4 тысяч деревьев, 2 тысяч кустарников, более 7,5 тысяч цветов, засеяно свыше тысячи квадратных метров газонов.

Сегодня погода благоприятна – светит солнце, а 3 апреля был дождь.

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