Погода в Донецке: 17 апреля будет пасмурный день, с редкими прояснениями

17 апреля в Донецке ожидается пасмурная погода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Донецке 17 апреля обещает быть пасмурной, но с прояснениями в течение дня. Накануне ночью ожидается мелкий дождь. К утру он закончится и больше осадков не предвидится.

Температурный фон в этот день будет колебаться от +3 до +12 градусов тепла. Ветер умеренный, дуть будет в западном направлении. Скорость воздушных потоков в среднем составит 3 – 9 метров в секунду. Однако возможны порывы до 10 метров в секунду. Атмосферное давление – 748-750 миллиметров ртутного столба.

Народный прогноз погоды. 17 апреля отмечается день памяти преподобного Иосифа, песнописца и творца канонов. В это время начинает звучать голосок сверчка и впервые подает голос журавль. Также народе приметили: если днем 17 апреля жарко, а ночью прохладно, то это к хорошей погоде.

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