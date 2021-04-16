Донецк
Еще
Радио
Донецк
Еще
Радио
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 апреля 2021 17:42

Жителей ДНР предупредили об отключении телевидения

Эфирное вещание будет отключено по всей территории Республики 19 апреля
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
КомментироватьОставить комментарий
19 апреля по всей территории ДНР на время отключат телевидение

19 апреля по всей территории ДНР на время отключат телевидение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 апреля по всей территории Донецкой Народной Республики будет временно отключено телевидение и радиовещание. Об этом предупредили в пресс-службе государственного унитарного предприятия «Радиотелевизионный передающий центр».

— 19 апреля в период с 02.00 до 12.00 будет проводиться плановая ежеквартальная профилактика оборудования теле- и радиовещания, — говорится в сообщении пресс-службы.

Следующая подобная проверка назначена на июль. Детальнее с графиком профилактик на телевизионном и радиовещательном оборудовании на 2021 год можно ознакомить на официальном сайте предприятия или по активной ссылке.

Напомним, что предприятие «Радиотелевизионный передающий центр» было создано на территории Республики в январе 2017 года. С тех пор российские и республиканские телеканалы без перебоя могут смотреть не только жители Народных Республик Донбасса, но также граждане Украины из Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как сейчас живет аэроклуб, в котором занимался советский космонавт Георгий Береговой

Из–за боевых действий все прыжки воспитанники Енакиевского клуба выполняют на территории России (подробнее)

Украинский кризис