Жителей ДНР предупредили об отключении телевидения

19 апреля по всей территории ДНР на время отключат телевидение Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 апреля по всей территории Донецкой Народной Республики будет временно отключено телевидение и радиовещание. Об этом предупредили в пресс-службе государственного унитарного предприятия «Радиотелевизионный передающий центр».

— 19 апреля в период с 02.00 до 12.00 будет проводиться плановая ежеквартальная профилактика оборудования теле- и радиовещания, — говорится в сообщении пресс-службы.

Следующая подобная проверка назначена на июль. Детальнее с графиком профилактик на телевизионном и радиовещательном оборудовании на 2021 год можно ознакомить на официальном сайте предприятия или по активной ссылке.

Напомним, что предприятие «Радиотелевизионный передающий центр» было создано на территории Республики в январе 2017 года. С тех пор российские и республиканские телеканалы без перебоя могут смотреть не только жители Народных Республик Донбасса, но также граждане Украины из Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.

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