На шахте Скончинского в Донецке из-за обрушения породы снова пострадал горняк

Шахта имени А.А. Скончинского – это одно из самых опасных место добычи угля в Донбассе Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На донецкой шахте имени А.А. Скончинского очередной несчастный случай. 15 апреля произошло обрушение горной массы. В результате пострадал один горнорабочий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям ДНР.

— Во время работы в лаве упавшей горной массой травмирован горнорабочий 1981 года рождения, — говорится в сообщении.

Горноспасатели подняли наверх горняка, оказали медицинскую помощь и транспортировали его в одну из больниц Донецка. Другие подробности произошедшего в пресс-службе ведомства не сообщают.

Напомним, что шахта имени А.А. Скончинского – это место добычи высококачественного коксующегося угля, но вместе с тем одно из самых опасных. Причина геологические особенности территории. Высокая температура и содержание газа в угольных пластах нередко приводят к возникновению газовых выбросов и, как следствие, серьезным авариям на предприятии.