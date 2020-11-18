Пожар на шахте имени Скочинского в Донецке: Что известно на данный момент

На месте происшествия работают спасатели Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Пожар на шахте имени Скочинского в Донецке произошел днем, 17 ноября, в конвейерном штреке пятой западной лавы. На момент происшествия под землей находилось 26 горняков.

На поверхность спасатели подняли 22 горняка. Судьба еще четверых сотрудников предприятия остается неизвестной. Их родственники находятся на территории шахты, они ждут возвращения шахтеров.

Пожар на шахте произошел утром 17 ноября Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сообщается, что при выполнении работ три респираторщика Оперативного государственного военизированного горноспасательного отряда Донецка получили ушибы и гематомы.

Вечером, 17 ноября, было решено приостановить спасательные работы. Причиной этому стало появление газа, что могло привести к повторному выбросу.

На месте происшествия работают представители Гортехнадзора. В состав комиссии войдут представители МЧС, министерства угля и энергетики, а также фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Работает комиссия Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Они будут найдены в любом случае, - говорят представители комиссии. - Но говорить о том, что они погибшие мы не можем. Есть определенный период времени, который должен пройти, чтобы считать, что шансов на спасение нет.

- Там есть кислород?

- Да. Просто там произошла серия явлений, которая могла повлиять на газовую обстановку. И в такой среде человек дышать практически не может. На самом деле они были в защите и аппаратах, так что мы не можем знать, как они там себя чувствуют.

Спасательная операция продолжается Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Исполняющий обязанности главного инженера предприятия Алексей Симонов рассказал, что сейчас готовится обследование и разведка выработок западной панели.

- По поводу горняков, что сейчас находятся в шахте. Их четыре человека, верно? Как там у них обстоит ситуация, как вы думаете?

- Более детальные данные будут только после того, как мы их найдем.

- Сколько человек задействованы в спасательной операции?

- Сейчас работает примерно два легионера. Это примерно 12 человек.

- Они сейчас под землей?

- Нет. Частично здесь, частично на западной части производят замеры метана и газа, которые выходят из шахты. Первоочередная задача – это снять замеры содержания в воздухе метана и других газов, которые выходят из шахты в следствие ЧП. А после исключения возможности взрыва спасатели приступят к поиску оставшихся под землей горняков.

Спасательная операция продолжается Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На данный момент известно, что в шахту спустились горноспасатели. Сейчас проводится откачка воды и ремонтируются все коммуникации, которые были повреждены взрывом.

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